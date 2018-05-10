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Yol Durumu
  1. 2017

MİT tırlarını durduran ve FETÖ'nün şifreli haberleşme ağı "ByLock"u kullandığı tespit edilen eski Cumhuriyet Savcısı Özcan Şişman'ın MİT'i suçlamak için Reyhanlı'daki terör saldırısına göz yumduğu ortaya çıktı

  • 10 Mayıs 2018, Perşembe 00:00
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