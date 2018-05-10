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Yol Durumu
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Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper ve şoförü trafik kazasında hayatını kaybetti. Alper, FETÖ ile mücadelede gösterdiği üstün gayret ve gerçekleştirdiği çeşitli projelerle adından söz ettirmişti

  • 10 Mayıs 2018, Perşembe 23:59
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