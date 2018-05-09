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Ortaköy'de 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin iddianamede, saldırıyı gerçekleştiren Masharipov'un 40 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 2 bin 397 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi

  • 09 Mayıs 2018, Çarşamba 23:49
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