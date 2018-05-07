;
Yol Durumu
  1. 2013
  2. 2010

Rusya Başbakanı Vladimir Putin, Kremlin Sarayı'nda düzenlenen yemin töreninin ardından, 4 yıl sonra yeniden devlet başkanlığı koltuğuna oturdu. Putin parlamentoya, başbakan adayı olarak selefi Dimitriy Medvedev'i önerdi

  • 07 Mayıs 2018, Pazartesi 23:00
Diğer Tarihte Bugün Haberleri Tüm tarihte bugün haberleri
Tüm Tarihte Bugün Haberleri
FOTO GALERİ