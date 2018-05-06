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Yol Durumu
  1. 2016
  2. 2016

MİT'e ait yardım tırlarının durdurulması olayına ilişkin davada Can Dündar'a "devletin gizli kalması gereken bilgilerini açıklama" suçundan 5 yıl 10 ay, Erdem Gül'e ise aynı suçtan 5 yıl hapis cezası verildi

  • 06 Mayıs 2018, Pazar 21:56
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