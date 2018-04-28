;
Yol Durumu
  1. 2017

New York'ta bir açık arttırmada Türkiye'den kaçırılan 5 bin yıllık kadın heykeli "Guennol Stargazer" yaklaşık 14,5 milyon dolara satılırken, satış müzayede evi dışında toplanan Türkler tarafından protesto edildi.

  • 28 Nisan 2018, Cumartesi 01:28
Diğer Tarihte Bugün Haberleri Tüm tarihte bugün haberleri
Tüm Tarihte Bugün Haberleri
FOTO GALERİ