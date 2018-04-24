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TEB BNP Baribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'nın tekler finalinde milli raket Çağla Büyükakçay şampiyon oldu ve dünya sıralamasında "ilk 100'e giren ilk Türk kadın tenisçi" unvanını aldı

  • 24 Nisan 2018, Salı 18:01
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