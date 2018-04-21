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İstanbul'da düzenlenen Avrupa Büyükler Bireysel ve Takımlar Judo Şampiyonası'nda Türkiye, bayan takımıyla üçüncülük kupasını aldı, erkeklerde ise 73 kiloda mücadele eden Hasan Vanlıoğlu ile bronz madalya kazandı

  • 21 Nisan 2018, Cumartesi 00:24
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