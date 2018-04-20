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MİT'e ait tırları Hatay'da durdurarak arama yapmak isteyen, itiraz eden MİT görevlilerini tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınan ve meslekten ihraç edilen eski Kırıkhan Cumhuriyet Savcısı Yaşar Kavalcıoğlu Ankara'da tutuklandı

  • 20 Nisan 2018, Cuma 02:35
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