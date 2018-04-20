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İlk dedektif romanı Morg Sokağı Cinayeti yayımlandı. Edgar Allen Poe'nun Graham's Lady's and Gentleman's dergisinde yayımlanan eserinde Parisli Bay C. Auguste Dupin'in seri cinayetleri ortaya çıkarmadaki çözümleyici zekası betimleniyordu

  • 20 Nisan 2018, Cuma 02:13
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