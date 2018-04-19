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Yol Durumu
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Suriye'de kaçırılan Fransız gazeteciler Edouard Elias (22), Didier François (54), Pierre Torres (29) ve Nicolas Henin (38) serbest bırakıldı. Gazeteciler, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinden Türkiye'ye getirildi

  • 19 Nisan 2018, Perşembe 00:02
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