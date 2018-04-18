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Yargıtay 9. Ceza Dairesi, "Salih Mirzabeyoğlu" olarak tanınan yasa dışı İBDA/C örgütü elebaşı Salih İzzet Erdiş'e, "Anayasal düzeni silah zoruyla değiştirmeye kalkışmak" suçundan verilen idam cezasını onadı

  • 18 Nisan 2018, Çarşamba 23:39
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