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Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi (TKBL) play-off final serisi 4. maçında ezeli rakibi Galatasaray Medical Park'ı uzatmada 91-86 yenen Fenerbahçe, seride durumu 3-1 yaparak, 2010-2011 sezonu şampiyonu oldu

  • 17 Nisan 2018, Salı 23:49
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