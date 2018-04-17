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Soçi kentinde 104 ülkeden üyelerin katılımıyla gerçekleştirilen kongrede, eski Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Genel Başkanı Esat Yılmaer, yeniden Dünya Spor Yazarları Birliğinin AIPS 1. Başkan Yardımcılığı'na seçildi

  • 17 Nisan 2018, Salı 23:52
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