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"Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan hakkında verilen 6 yıl 3 ay hapis cezası Yargıtay Ceza Genel Kurulu tarafından onanan şarkıcı Deniz Seki, "adil yargılanma hakkı ihlal edildiği" gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu

  • 16 Nisan 2018, Pazartesi 23:08
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