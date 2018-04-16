Yol Durumu
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Güney Kore'nin turistik Jeju adasına giden bir feribot battı. 325'i lise öğrencisi 476 kişinin bulunduğu feribotta 289 kişi hayatını kaybetti. Güney Kore Başbakanı Chung Hong-won, feribot kazası nedeniyle 27 Nisan'da istifasını sundu

  • 16 Nisan 2018, Pazartesi 23:10
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