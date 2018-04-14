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Türkiye, Avrupa Ekonomik Topluluğuna (AET) tam üyelik için resmen başvurdu. Türkiye'nin AET'ye tam üyelik başvurusu, Devlet Bakanı Ali Bozer tarafından Belçika Dışişleri Bakanı ve AET Dönem Başkanı Leo Tindemans'a verildi

  • 14 Nisan 2018, Cumartesi 13:15
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