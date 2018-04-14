Yol Durumu
  1. 1942
  2. 2014

Torununa bakan büyükannelere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca verilen maaşların ödenmesine başlandı. Proje ilk etapta Sakarya, Konya, Tekirdağ, İstanbul, Bursa, İzmir, Antalya, Ankara, Kayseri ve Gaziantep illerini kapsıyor

  • 14 Nisan 2018, Cumartesi 00:50
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