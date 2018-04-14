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Suriye'de muhalifler ile Esed rejimi arasında, kuşatma bölgelerinden karşılıklı tahliyeleri öngören anlaşma kapsamında, Madaya, Zebadani, Fua ve Kefreya'da tahliyeler başladı. Tahliyeler 16 Nisan'da tamamlandı

  • 14 Nisan 2018, Cumartesi 00:44
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