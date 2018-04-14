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Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 35 kişinin yargılandığı davada, eski İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek'in de aralarında bulunduğu 13 sanıkta, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock" tespit edildiği bildirildi

  • 14 Nisan 2018, Cumartesi 00:46
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