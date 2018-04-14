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BM Güvenlik Konseyi, Suriye'deki ateşkese uyulmasını denetlemek üzere ülkeye ilk etapta 30 kişilik silahsız bir BM askeri gözlemci misyonu gönderilmesine ilişkin karar tasarısını oybirliğiyle kabul etti

  • 14 Nisan 2018, Cumartesi 00:36
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