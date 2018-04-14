Yol Durumu
  1. 1998
  2. 1945

Bir Alman şirketine 1910'da ısmarlanan Galata Köprüsü, törenle hizmete girdi. Köprüden geçiş 1930'a kadar paralı olarak sağlandı. ''Müruriye'' denilen geçiş parasını; önünde büyük bir cep bulunan önlükler giyen tahsildarlar topluyordu

  • 14 Nisan 2018, Cumartesi 13:09
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