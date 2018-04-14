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AA Muhabiri Salih Köse Raif Çorlu, II. Dünya Savaşı'nda Fransa'da görev yaparken, Strasbourg'un bombalanması sırasında yaşamını yitirdi. Çorlu, 7 Kasım 1945'te General De Gaulle tarafından verilen Salip-Harp Defne Dallı Nişan ile taltif edildi

  • 14 Nisan 2018, Cumartesi 17:50
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