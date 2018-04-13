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Yol Durumu
  1. 1949
  2. 1925

Yüksek Mühendislik Mektebi'ni (İstanbul Teknik Üniversitesi) bitiren Sabiha ve Melek Hanımlar, Türkiye'nin ilk kadın mühendisleri oldu. İki kadın mühendis, kura sonucu Ankara ve Bursa nafıa (bayındırlık) idarelerine atandı

  • 13 Nisan 2018, Cuma 17:03
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