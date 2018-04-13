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Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantısı'nda alınan kararla Tandoğan Meydanı'nın adı "Anadolu Meydanı" olarak değiştirildi. İncek Bulvarı'na da "İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı" adı verildi

  • 13 Nisan 2018, Cuma 17:33
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