Yol Durumu
  1. 1994
  2. 2015

Terörle Mücadele Kanunu'nun (TMK) 10. maddesiyle görevli özel yetkili mahkemelerin kaldırılmasının ardından Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 91'i tutuklu 175 sanıklı KCK davasında 48 sanığın tahliyesine karar verildi

  • 12 Nisan 2018, Perşembe 23:21
Diğer Tarihte Bugün Haberleri Tüm tarihte bugün haberleri
Tüm Tarihte Bugün Haberleri
FOTO GALERİ