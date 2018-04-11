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Yol Durumu
  1. 2016

Üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın öldürülmesiyle ilgili müebbet hapis cezasına çarptırılan Ahmet Suphi Altındöken, cezaevinde uğradığı silahlı saldırıda öldü, babası Necmettin Altındöken de yaralandı

  • 11 Nisan 2018, Çarşamba 23:30
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