Yol Durumu
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Marmara depreminde Yalova'da yaptırdığı bazı binaların yıkılması sonucu ''birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verdiği'' gerekçesiyle yargılanan Veli Göçer ile mimar İsmet Kösebalaban'a, 18'er yıl 9'ar ay hapis cezası verdi

  • 11 Nisan 2018, Çarşamba 23:05
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