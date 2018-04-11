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Yol Durumu
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Kamuoyunda ''4+4+4'' olarak bilinen ve zorunlu eğitimi, kademeli olarak 12 yıla çıkaran ''İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'' Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi

  • 11 Nisan 2018, Çarşamba 23:13
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