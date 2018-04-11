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Yol Durumu
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Anayasa Mahkemesi, Milli Savunma Bakanlığı ile (TSK) sivil memurların sendika kuramayacağı ve sendikaya üye olamayacağına ilişkin kanun hükmünü iptal etti. Sivil memurlar, sendika kurabilecek ve sendikaya üye olabilecek

  • 11 Nisan 2018, Çarşamba 23:21
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