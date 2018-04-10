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Kurtuluş Savaşı komutanlarından Mareşal Fevzi Çakmak öldü. İlk Milli Savunma Bakanı Çakmak, 1876'da doğdu. Zaferden sonraki 21 yıllık Genelkurmay Başkanlığı sırasında orduyu yeni baştan teşkilatlandırdı ve 1944'te emekliye ayrıldı

  • 10 Nisan 2018, Salı 10:14
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