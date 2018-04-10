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Hindistan'ın güneyindeki Kerala eyaletinde düzenlenen festival sırasında havai fişekten çıkan kıvılcımın diğer fişekleri tutuşturmasıyla gece saatlerinde meydana gelen patlamada 100 kişi hayatını kaybetti

  • 10 Nisan 2018, Salı 23:52
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