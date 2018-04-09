Yol Durumu
  1. 1937
  2. 2002

Ulaştırma Bakanlığınca nüfusu 500'den az olan ve bugüne kadar hiçbir mobil haberleşme hizmeti alamayan 1799 yerleşim yerinin kapsama alanına dahil edilmesiyle ilgili proje tamamlandı. Böylece Türkiye'nin tamamı "çevrim içi" oldu

  • 09 Nisan 2018, Pazartesi 23:10
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