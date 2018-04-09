Yol Durumu
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Nevşehir'de turistleri taşıyan sıcak hava balonunun elektrik direğine çarparak düşmesi sonucu Fransa'nın İstanbul Başkonsolosluğunda Yardımcı Konsolos olarak görev yapan Vincent Caumontat Touja hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı

  • 09 Nisan 2018, Pazartesi 23:14
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