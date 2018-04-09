Yol Durumu
  1. 2002
  2. 1932

Amerikalı girişimci Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX firmasına ait Falcon 9 roketi, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) malzemesini bıraktıktan sonra, okyanustaki yüzen platforma ilk defa başarılı dikey iniş gerçekleştirdi

  • 09 Nisan 2018, Pazartesi 23:06
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