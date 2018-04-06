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Yol Durumu
  1. 2017

Türkiye, Suriye'nin İdlib kentindeki Han Şeyhun bölgesinde Beşşar Esed rejimi tarafından düzenlenen kimyasal silah saldırısına ilişkin, Birleşmiş Milletler'e mektup göndererek rejimin cezalandırılmasını istedi

  • 06 Nisan 2018, Cuma 00:13
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