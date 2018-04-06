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Yol Durumu
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Ruanda Devlet Başkanı Juvenal Habyarimana ve Brundi Devlet Başkanı Cyprien Ntaryamira'nın bindikleri uçak, bir roket saldırısı sonucu düştü. Çıkan çatışmalar, yaklaşık bir milyon kişinin katledilmesiyle sonuçlandı

  • 06 Nisan 2018, Cuma 13:06
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