;
Yol Durumu
  1. 2007
  2. 1967

Şair Necdet Evliyagil, Ankara'da öldü. 1926'da İstanbul'da doğan ve 1973-1977 arasında Ankara Milletvekilliği yapan Evliyagil, Ajans Türk matbaasını kurdu ve aynı adlı derginin başyazarlığını ve yöneticiliğini üstlendi

  • 03 Nisan 2018, Salı 23:50
Diğer Tarihte Bugün Haberleri Tüm tarihte bugün haberleri
Tüm Tarihte Bugün Haberleri
FOTO GALERİ