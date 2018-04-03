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Yol Durumu
  1. 2016

Rusya'da St. Petersburg metrosuna yönelik bombalı saldırıda 14 kişi hayatını kaybetti, 40'tan fazla kişi yaralandı. Saldırıyı Kırgızistan uyruklu Rusya vatandaşı Akbarcan Celilov'un düzenlediği açıklandı

  • 03 Nisan 2018, Salı 00:07
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