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Yol Durumu
  1. 1924
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Metristepe'deki 10. Yunan Tümeni'nin geri çekilmesinin ardından taarruza geçen Türk birlikleri, II. İnönü Savaşı'nı kazandı.Bu zaferin ardından; Fransa, Ankara ile anlaşmanın yollarını aramaya başladı.

  • 01 Nisan 2018, Pazar 20:15
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