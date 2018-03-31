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Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Disiplin Kurulu, geriye dönük incelemede, 2007 Dünya Şampiyonası'nda alınan numunelerinde yasaklı maddeye rastlanan milli atlet Elvan Abeylegesse'ye iki yıl men cezası verdi

  • 31 Mart 2018, Cumartesi 23:41
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