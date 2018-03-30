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  1. 2016

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in annesi Fadimana Halisdemir (69) hayatını kaybetti

  • 30 Mart 2018, Cuma 23:26
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