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16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması için yurt dışında yaşayan seçmenler sandık başına gitti. Oy verme işleminin başladığı 6 Avrupa ülkesinde ilk gün 37 bin 782 seçmen oy kullandı

  • 27 Mart 2018, Salı 23:48
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