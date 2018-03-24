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Yol Durumu
  1. 2017

UNESCO ve L'Oreal'in düzenlediği "For Women in Science" (Bilim Kadınları İçin) programı kapsamında verilen "Rising Talents" (Yükselen Yetenekler) ödülüne Türkiye'den ODTÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bilge Demirköz layık görüldü

  • 24 Mart 2018, Cumartesi 23:29
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