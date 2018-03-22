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Belçika'nın başkenti Brüksel'de Zaventem Havalimanı'nda ve Maelbeek metro istasyonunda üç ayrı terör saldırısı düzenlendi. 32 kişinin hayatını kaybettiği, 270 kişinin yaralandığı saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlendi

  • 22 Mart 2018, Perşembe 15:48
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