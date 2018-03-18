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Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yapılan derbide, sarı-kırmızılı taraftarlar ''Bir stadyumda tezahüratla ulaşılan en yüksek ses rekoru''nu kırarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

  • 18 Mart 2018, Pazar 21:19
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