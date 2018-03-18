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AB ile Türkiye, Brüksel'de düzenlenen zirvede sığınmacı krizinin çözümü için anlaştı. Anlaşma metnine göre 20 Mart itibariyle Türkiye'den Yunan adalarına geçen tüm yeni düzensiz göçmenler Türkiye'ye gönderilecek.

  • 18 Mart 2018, Pazar 21:24
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