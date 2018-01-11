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o ismi sildi!

Fenerbahçe Teknik Direktörü 'ı ligin ikinci yarısında düşünmediğini söyledi.

Aykut Kocaman o ismi sildi!

Fenerbahçe Teknik Direktörü , Sarı Lacivertli takımın gündeminee dair değerlendirmelerde bulundu.

Tivibu Spor'da katıldığı yayında soruları yanıtlayan Kocaman, Antalya kampına götürülmeyen 'ı ikinci yarı düşünmediğini söyledi.

Aykut Kocaman'ın ifadeleri şöyle:

"Aslında hem Ozan Tufan, hem benim, hem de kulüp için, tüm bunlara ek olarak oyuncunun da geleceği için Ozan hakkında bir karar aldık. Büyük konuşmayı seven birisi değilim, hayatta her şey olur ama sezonun ikinci yarısında Ozan Tufan, benim kafamda ve planlamamda, -ki bu doğru ya da yanlış olabilir ve gidip bir yere bunun yanlış olduğunu gösterir ama- yok. İşi uzatmaktansa onun için de bir karar almış olduk. Bundan bir sürü anlam üretip bir şeyler çıkarmaya çalışmanın anlamı yok. Kafamda başka bir oyun var ve bu oyunda ona yer yok. Ozan'ın da geleceğini şekillendirmesi ve karar vermesi için yardımcı olmaya çalıştık. Öbür türlü daha çok uzayacak."

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  • 11 Ocak 2018, Perşembe 22:10
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