A Milli Takım 'ın Belçika ile oynadığı karşılaşmada omzundan sakatlık yaşayan Uğurcan Çakır 'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı.



TFF'DEN UĞURCAN ÇAKIR AÇIKLAMASI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), milli kalecinin sakatlığına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"A Milli futbolcumuz Uğurcan Çakır, Belçika ile oynanan müsabakanın ardından sağ omzunda ağrı hissetmiş, yapılan değerlendirme ve MR görüntülemesinde omuz eklem kapsülünde hafif gerilme tespit edilmiştir. Tedbir amaçlı olarak Fransa maçı kadrosundan çıkarılmıştır."