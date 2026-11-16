Uğurcan Çakır'dan Galatasaray'a kötü haber! Samsunspor maçında oynayacak mı?
Belçika maçında sakatlanan Uğurcan Çakır'ın MR sonuçları belli oldu. Sağ omzunda gerilme tespit edilen milli kaleci, Fransa maçı kadrosundan çıkarıldı. Galatasaray'da ise Uğurcan Çakır'ın Samsunspor karşılaşmasında forma giyip giyemeyeceği belirsizliğini koruyor.
A Milli Takım'ın Belçika ile oynadığı karşılaşmada omzundan sakatlık yaşayan Uğurcan Çakır'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı.
Mücadelenin ardından sağ omzunda ağrı hisseden ve İzmir'de MR'ı çekilen deneyimli kalecinin omuz eklem kapsülünde hafif gerilme tespit edildi.
Uğurcan Çakır, tedbir amacıyla Fransa maçı kadrosundan çıkarıldı.
TFF'DEN UĞURCAN ÇAKIR AÇIKLAMASI
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), milli kalecinin sakatlığına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"A Milli futbolcumuz Uğurcan Çakır, Belçika ile oynanan müsabakanın ardından sağ omzunda ağrı hissetmiş, yapılan değerlendirme ve MR görüntülemesinde omuz eklem kapsülünde hafif gerilme tespit edilmiştir. Tedbir amaçlı olarak Fransa maçı kadrosundan çıkarılmıştır."
GALATASARAY'DA SAMSUNSPOR MESAİSİ
Uğurcan Çakır'ın sakatlığı, milli aranın ardından Süper Lig'de Samsunspor'u konuk edecek Galatasaray'ın da planlarını etkiledi.
Sarı-kırmızılıların cumartesi günü sahasında oynayacağı karşılaşmada milli kalecinin forma giymesinin şüpheli olduğu öğrenildi.
Galatasaray sağlık heyeti, Uğurcan Çakır'ın tedavi sürecini takip ederek deneyimli file bekçisini Samsunspor maçına yetiştirmeyi hedefliyor.
Milli kalecinin karşılaşmada görev alıp alamayacağı, omzundaki ağrıların durumuna ve yapılacak sağlık değerlendirmelerine göre netleşecek.