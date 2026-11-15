Galatasaray'da orta saha operasyonu! Sara'nın yerine İtalya'dan transfer
Galatasaray'da ara transfer dönemi öncesinde orta saha planlaması hız kazandı. Avrupa kulüplerinin ilgilendiği Gabriel Sara'nın uygun bir bonservis bedeliyle ayrılması gündemdeyken sarı-kırmızılıların Juventus forması giyen Teun Koopmeiners'i transfer listesinde ilk sıraya aldığı belirtildi. Hollandalı futbolcu için kiralama formülü değerlendiriliyor.
Trendyol Süper Lig'de üst üste beşinci şampiyonluğunu kazanmayı hedefleyen Galatasaray, ocak ayındaki transfer dönemi için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, orta sahada hem gelecek hem de ayrılık ihtimallerini dikkate alarak kadro planlamasını şekillendiriyor.
İlkay Gündoğan ve Lesley Ugochukwu'dan beklediği katkıyı alamayan Galatasaray yönetiminin, orta sahaya doğrudan ilk 11'de görev yapabilecek bir futbolcu transfer etmeyi hedeflediği belirtildi.
Bu doğrultuda Gabriel Sara'nın olası ayrılığı için hazırlık yapan sarı-kırmızılıların, Juventus'un Hollandalı yıldızı Teun Koopmeiners'i gündeminde tuttuğu kaydedildi.
GABRIEL SARA'YA DÖRT TALİP
Galatasaray'da Gabriel Sara'nın geleceği, ara transfer dönemi yaklaşırken yeniden gündeme geldi.
Brezilyalı orta saha oyuncusunun Napoli ve Roma'nın yanı sıra İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa ve Brighton tarafından takip edildiği belirtildi.
Sarı-kırmızılı yönetimin, Sara için uygun bonservis teklifinin gelmesi durumunda oyuncunun ayrılığına izin vermeyi değerlendirdiği kaydedildi.
HEDEFTE TEUN KOOPMEINERS VAR
Sabah'ta yer alan habere göre Galatasaray, Juventus forması giyen Teun Koopmeiners'i transfer listesinden çıkarmadı.
Gabriel Sara'nın olası satışından elde edilecek geliri orta sahaya yapılacak takviyede kullanmayı planlayan sarı-kırmızılılar, 28 yaşındaki Hollandalı futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.
Juventus'taki konumu nedeniyle ayrılığı gündeme gelen Koopmeiners için Galatasaray'ın öncelikli seçeneklerinden biri kiralama formülü olacak.
Sarı-kırmızılıların, transfer şartlarını öğrenmek amacıyla Juventus ile görüşmeler gerçekleştirmeyi planladığı belirtildi.
RAMS PARK ATMOSFERİNDEN ETKİLENMİŞTİ
Hollandalı futbolcu, geçtiğimiz sezon Juventus formasıyla Galatasaray'a karşı oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi play-off karşılaşmasında iki kez fileleri havalandırmıştı.
RAMS Park'ın atmosferinden ve sarı-kırmızılı taraftarların desteğinden etkilendiği belirtilen Koopmeiners'in bu izleniminin olası transfer görüşmelerinde Galatasaray açısından avantaj yaratabileceği değerlendiriliyor.
ÜÇ FARKLI BÖLGEDE OYNAYABİLİYOR
Teun Koopmeiners, saha içindeki çok yönlülüğüyle dikkat çekiyor.
Asıl mevkisi merkez orta saha olan Hollandalı futbolcu, ön libero ve stoper bölgelerinde de görev yapabiliyor.
Galatasaray'ın orta sahasına fiziksel güç, oyun kurma becerisi ve farklı pozisyonlarda görev yapabilme özelliği kazandırmak isteyen yönetimin, Koopmeiners'i bu nedenle öncelikli hedefler arasında değerlendirdiği belirtildi.
JUVENTUS'A 51 MİLYON EUROYA GİTTİ
Profesyonel kariyerine Hollanda'da Jong AZ formasıyla başlayan Koopmeiners, ardından AZ Alkmaar'ın A takımına yükseldi.
2021 yılında Atalanta'ya transfer olan orta saha oyuncusu, İtalyan ekibinde önemli başarılara imza attı.
Atalanta ile 2023-2024 sezonunda UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşayan Koopmeiners, 2024 yazında yaklaşık 51 milyon euro bonservis bedeliyle Juventus'a transfer oldu.
JUVENTUS'TA 15 MAÇTA 3 GOLE KATKI
Juventus ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Teun Koopmeiners, 2026-2027 sezonunda 15 resmî karşılaşmada görev aldı.
Hollandalı orta saha oyuncusu, bu maçların 7'sine ilk 11'de başladı. Koopmeiners, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
Galatasaray'ın ocak ayındaki transfer planında önemli yer tutan Koopmeiners için sonraki adımın Juventus ile yapılması planlanan görüşmeler olması bekleniyor.
Sarı-kırmızılıların bu transferde izleyeceği yol, Gabriel Sara'ya gelecek teklifler ve Juventus'un kiralama şartlarına bağlı olacak.