Teun Koopmeiners daha önce RAMS Park'ta oynadı. (Fotoğraf: AFP)



RAMS PARK ATMOSFERİNDEN ETKİLENMİŞTİ Hollandalı futbolcu, geçtiğimiz sezon Juventus formasıyla Galatasaray'a karşı oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi play-off karşılaşmasında iki kez fileleri havalandırmıştı. RAMS Park'ın atmosferinden ve sarı-kırmızılı taraftarların desteğinden etkilendiği belirtilen Koopmeiners'in bu izleniminin olası transfer görüşmelerinde Galatasaray açısından avantaj yaratabileceği değerlendiriliyor.

Teun Koopmeiners eski takımı AZ Alkmaar'a karşı da görev yapmıştı. (Fotoğraf: EPA)



ÜÇ FARKLI BÖLGEDE OYNAYABİLİYOR Teun Koopmeiners, saha içindeki çok yönlülüğüyle dikkat çekiyor. Asıl mevkisi merkez orta saha olan Hollandalı futbolcu, ön libero ve stoper bölgelerinde de görev yapabiliyor. Galatasaray'ın orta sahasına fiziksel güç, oyun kurma becerisi ve farklı pozisyonlarda görev yapabilme özelliği kazandırmak isteyen yönetimin, Koopmeiners'i bu nedenle öncelikli hedefler arasında değerlendirdiği belirtildi.

Teun Koopmeiners 51 milyon euroya Juventus'a transfer olmuştu. (Fotoğraf: AFP)



JUVENTUS'A 51 MİLYON EUROYA GİTTİ Profesyonel kariyerine Hollanda'da Jong AZ formasıyla başlayan Koopmeiners, ardından AZ Alkmaar'ın A takımına yükseldi. 2021 yılında Atalanta'ya transfer olan orta saha oyuncusu, İtalyan ekibinde önemli başarılara imza attı. Atalanta ile 2023-2024 sezonunda UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşayan Koopmeiners, 2024 yazında yaklaşık 51 milyon euro bonservis bedeliyle Juventus'a transfer oldu.